Врач объяснил, кому нужно с осторожностью принимать обезболивающие

При появлении боли лучше выпить анальгетик, однако важно установить причину симптомов. Об этом главный врач челябинской ГКБ №1 Дмитрий Тарасов рассказал «Московскому Комсомольцу».

По словам Тарасова, к специалисту нужно идти, если после приема анальгетиков боль не прошла в течение 2-3 дней. Бесконтрольно пить лекарства нельзя: высока вероятность побочных эффектов у людей старше 65 лет или язвенников.

Однако и бояться лекарств не нужно: статистика показывает, что если принимать 10 дней максимально рекомендованную дозу, то вероятность получения мелких побочных эффектов составит всего 19%. А при приеме лекарства-пустышки без активного вещества вероятность этого составит 16%.

До этого терапевт Соломатина рассказала, что прием обезболивающих может усилить головную боль, если принимать их чаще 15 раз в месяц на протяжении трех месяцев. В результате возникает лекарственно-зависимая боль. При этом состоянии нужно обязательно обратиться к врачу.

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