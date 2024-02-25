проект

>

80% пациентов не знают, что больны предиабетом

Эндокринолог Фукаляк: 80% пациентов не знают, что больны предиабетом

close
100%
Shutterstock

Предиабет может не проявляться годами, поэтому важно регулярно посещать врача для проверки на уровень сахара в крови. Об этом в интервью KP.RU рассказала врач-эндокринолог Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова Санкт-Петербургского госуниверситета Полина Фукаляк.

Предиабет — состояние, при котором глюкоза уже выше нормальных значений, но ниже уровня, необходимого для диагностирования сахарного диабета. По словам Фукаляк, стоит насторожиться людям с избыточной массой тела, гипертоникам, а также тем, у кого в роду были больные диабетом. Иногда предиабет может проявлять себя повышенной утомляемостью, медленным заживлением ран, но часто он никак не проявляет себя.

«Коварство предиабета в том, что очень часто он протекает бессимптомно долгие годы, и пациенты упускают шанс привести в норму свой углеводный обмен. Люди думают: «Зачем проверять глюкозу, если меня ничего не беспокоит?!» — отметила врач.

Для диагностики предиабета нужно сдать анализ крови на глюкозу натощак, а также может понадобиться тест на толерантность к глюкозе.

Ранее врач рассказал, что ограничение сахара в диете снижает уровень жиров в крови.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами