Кардиолог рассказала, как оценить риск инфаркта после 40 лет

Оценить риск инфаркта или других сердечно-сосудистых событий после 40 лет можно с помощью шкалы SCORE2. Об этом кардиолог Ксения Омельяненко рассказала «Вечерней Москве».

При инфаркте миокарда происходит блокирование кровоснабжения определенной области сердечной мышцы. Это состояние опасно для жизни и часто сопровождается чувством давления и продолжительной и острой боли в груди, а также потоотделением, болью в области живота, плеч, челюсти, шеи, рук или между лопатками, учащенным сердцебиением, головокружением, одышкой, тошнотой, потерей сознания и общей усталостью.

Однако иногда о перенесенном инфаркте люди узнают только при плановом посещении врача. Поэтому любые симптомы нельзя игнорировать, особенно после 40 лет. Кроме того, все люди старше 40 лет нуждаются в оценке риска сердечно-сосудистых событий.

«Уровень риска развития фатальных и не фатальных сердечно-сосудистых событий в ближайшие 10 лет сможет рассчитать любой терапевт или кардиолог по специальной шкале SCORE2», — объяснила Омельяненко.

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