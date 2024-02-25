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В Дании нашли редчайшее кольцо принцессы Меровингов

Arkeonews: в Дании нашли золотое кольцо Меровингов с гранатом

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National Museum of Denmark

В Дании нашли 1500-летнее золотое кольцо Меровингов, которое изготовили в ранее неизвестном княжестве. Открытие позволяет связать Данию с влиятельной династией Франции, сообщает Arkeonews.

Кольцо обнаружил металлоискатель Ларс Нильсен в 2020 году. Ученые хранили открытие в тайне, что позволило им провести всестороннее исследование. Золотое кольцо, вероятно, женское, содержит гранат альмандин — символ власти. Оно могло принадлежать дочери принца, которая вышла замуж за аристократа из Дании.

Ювелирные изделия и кольца такого типа были носили исключительно представители Меровингов — могущественной династии Франции, которая была одним из крупнейших в Европе центров власти в железном веке. Открытие может означать, что Ютландия (полуостров в Дании, где нашли кольцо) имела тесные связи с Францией благодаря династическим бракам. Найденные рядом с кольцом предметы (монеты и керамика) подтверждают это. Ученые надеются, что дальнейшее изучение кольца и Ютландии прольет свет на некогда сложные политические сети вдоль Северного моря.

Ранее палеонтологи нашли «китайского дракона» возрастом 250 млн лет.

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