Зоологи установили, зачем кошкам нужны залысины перед ушами

Американские ученые-зоологи из Университета Пердью в штате Индиана выяснили, почему у домашних кошек и некоторых из их диких сородичей есть характерные залысины перед ушами. Об этом сообщает портал LiveScience.

Помимо домашних питомцев, участки редкой шерсти на голове характерны для африканских диких кошек, оцелотов и рысей. В то же время у таких крупных кошачьих как львы, тигры и ягуары нет подобной отличительной особенности.

По словам зоолога Джудит Стеллы, до последнего времени у ученых не было понимания причины появления залысин вокруг ушей у кошек. Однако известно, что короткий мех на подушечках лап и животе уменьшает количество собираемой грязи и влаги, помогая животным поддерживать чистоту.

Согласно новой теории, истончение шерстяного покрова перед ушами у мелких кошек помогает им улавливать ультразвуковые сигналы грызунов, на которых те охотятся. Открытые уши помогают хищникам лучше слышать ультразвук и определять его источник.

Поскольку ягуары, львы и тигры обычно преследуют антилоп, кабанов и других крупных животных, обнаружение ультразвуковых частот менее важно для их выживания, что объясняет отсутствие перепада длины шерсти на голове.

Ранее ученые выяснили, что во время игр кошки навязывают хозяевам свои правила.