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В КНР определились с названием кораблей для полетов на Луну

Новый китайский корабль для полетов на Луну назовут «Лодкой мечты»

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Китайские разработчики анонсировали создание космических кораблей нового поколения, которые получат название «Мэнчжоу» («Лодка мечты»). Заявление с соответствующим содержанием опубликовано на официальном сайте Управления программы пилотируемых полетов КНР.

В публикации отмечается, что данные аппараты будут представлены в двух вариантах. В первом случае их планируют использовать для проведения орбитальных миссий, а во втором — для развития лунной программы страны.

При этом посадочный модуль, который будут устанавливать на кораблях второго варианта, получит название «Лань Юэ» («Объять Луна»). Оно является отсылкой к стихотворению «Ты можешь полететь на Луну на девять дней», автором которого является первый председатель КНР Мао Цзэдун.

Иные подробности о технических характеристиках «Лодок мечты» пока не раскрываются.

3 февраля 2024 года китайская компания Geely Holding Group, которая считается одним из крупнейших производителей автомобилей в стране, сообщила о планах развить собственную спутниковую систему. В заявлении подчеркивалось, что холдинг уже запустил на орбиту 11 своих аппаратов. Они должны обеспечить более точную навигацию выпускаемых компанией беспилотных машин.

Ранее в МИД КНР прокомментировали слухи о размещении российского оружия в космосе.

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