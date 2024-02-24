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Найден новый показатель здоровья сосудов

Circulation Research: новый показатель крови позволит оценить здоровье сосудов

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Ученые нашли новый показатель крови, который позволяет предсказать риск сердечно-сосудистых заболеваний независимо от уровня холестерина. Исследование опубликовано в журнале Circulation Research.

Исследователи изучили сахарное «покрытие» иммуноглобулинов G (IgG) у людей. Белки IgG — компоненты иммунной системы, они связаны с хроническим воспалением и с защитой от инфекций. Предыдущие исследования показали, что воспаление — важный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний.

В новой работе ученые выяснили, что характер покрытия белка IgG сахарными остатками позволяет предсказать риск сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта и инсульта независимо от уровня холестерина в крови.

Исследование может лечь в основу ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Также IgG N-гликаны, то есть прикрепленные к белку IgG сахара, могут стать мишенями для новых средств профилактики атеросклероза.

«Наши результаты представляют собой многообещающий и недооцененный новый биомаркер, который имеет большой потенциал для стратификации риска, профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, диагностики и лечения», — заключили ученые.

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