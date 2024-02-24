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В тренажерном зале можно заразиться вызывающими рак вирусами, заявил врач

Врач Банный: в тренажерном зале можно заразиться вызывающими рак вирусами

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В тренажерном зале можно заразиться грибками и вызывающими рак вирусами. Об этом порталу «Доктор Питер» рассказал Денис Банный, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

«Вирус папилломы человека (ВПЧ) чаще всего передается половым путем. Но не исключен и контактно-бытовой способ заражения — через небольшие ссадины, царапины и порезы. Всего науке известно около 200 типов ВПЧ, и большинство из них могут стать виновниками появления бородавок и папиллом на коже. Но некоторые штаммы ВПЧ опасны и могут привести к развитию рака шейки матки, влагалища, ротовой полости, ротоглотки, полового члена», — рассказал врач.

Также при контакте с полотенцами, мочалками, ковриками для йоги или в раздевалке и душевой спортзала можно заразиться грибками дерматомицетами (они вызывают грибковое поражение ногтей) или грибками Candida. Поэтому в раздевалке и душевой спортзала нужно обязательно ходить в тапочках, объяснил врач.

Кишечной палочкой можно заразиться через воду, пищу и немытые руки. Кроме того, вирусы гриппа и простуды могут жить до 9 часов в воздухе помещений, до 15 часов — на коже рук, до двух суток — на металле и пластике (из этих материалов часто изготавливаются спортивные тренажеры). Поэтому после занятий на тренажерах нужно тщательно мыть руки или обрабатывать их антисептиком. Это же защитит от заражения бактериями стафилококками и стрептококками.

Ранее врач назвал лучший способ провериться на рак легкого.

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