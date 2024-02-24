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Гепатолог рассказала, кому нужна проверка на жировую болезнь печени

Врач Трофимовская: повышение АЛТ и АСТ в крови может указывать на болезнь печени

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Лишний вес, проблемы с сахаром и давлением, повышение показателей АЛТ и АСТ в крови — повод обратиться к врачу для проверки на жировую болезнь печени. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-гепатолог, гастроэнтеролог «Клиники Фомина» Наталья Трофимовская.

Критерий жировой болезни печени — замещение более 5% массы органа на жировую ткань, объяснила врач. Основные факторы риска заболевания: избыток массы тела (ИМТ ≥ 25 кг/м2), повышенный уровень глюкозы, изменение показателей липидов (жиров) или высокое кровяное давление.

«Визит к гепатологу особенно необходим, если повышены показатели АЛТ и АСТ, а в семье есть случаи цирроза и летальных исходов от болезни печени. Важно помнить: изменения при УЗИ и в анализах крови — неспецифичны и требуют исключения других заболеваний. Кроме того, чудо-препарата, способного задержать прогрессирование фиброза и избавить от рисков именно при жировой болезни печени, пока не существует», — рассказала врач.

Трофимовская добавила, что к жировой болезни печени могут привести вирусы гепатита или злоупотребление алкоголем. Лечение индвидуально и подбирается врачом, а в его основе всегда — изменение образа жизни.

Ранее гепатолог Бакаева рассказала, что неалкогольная жировая болезнь печени бывает у худых людей.

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