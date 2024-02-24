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Ученые рассказали об инфекции, которая может привести к язве роговицы

JAMA: вызывающая язву роговицы инфекция в два раза чаще встречается в селах

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Распространенность грибкового кератита в два раза выше в сельских районах. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Ophthalmology.

Исследователи проанализировали данные 870 810 человек с диагностированным в больнице грибковым кератитом — грибковой инфекцией роговицы. Общая распространенность грибкового кератита составляла 1,8 на 100 000 участников, но была выше среди мужчин (1,9 на 100 000), взрослых в возрасте 65 лет и старше (6,6 на 100 000) и пациентов, живущих на юге США (2,7 на 100 000) и в сельской местности (3,6 на 100 000). Язва роговицы была наиболее распространенным осложнением. Пересадка роговицы потребовалась в 10,6% случаев.

До этого онколог Иванов рассказал, что изменение цвета радужки глаза, покраснение глаз, расширение зрачка, образование сгустков крови в передней части глаза могут указывать на рак глаза. Однако в большинстве случаев рак долго протекает бессимптомно и проявляется на поздних стадиях, подчеркнул специалист.

Ранее врач рассказал, что мушки перед глазами могут указывать на опасное заболевание.

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