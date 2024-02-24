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Врач рассказала, какая опасная болезнь характерна для мужчин

Врач Уланкина: атеросклероз в несколько раз чаще встречается у мужчин

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У мужчин атеросклероз встречается в несколько раз чаще, чем у женщин. Из-за этого мужчины более подвержены инфарктам и инсультам. Об этом «Известиям» рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«По статистике, атеросклероз у мужчин встречается в несколько раз чаще, чем у женщин. Без лечения эта болезнь может привести к опасным последствиям, таким, например, как инсульт или инфаркт. При атеросклерозе на стенках крупных сосудов формируются холестериновые бляшки. Со временем они увеличиваются в размерах и сужают просвет сосудов. Кровоснабжение тканей и органов нарушается — они перестают получать необходимое количество питательных веществ и кислорода», — пояснила Уланкина.

Врач добавила, что сердце у мужчин крупнее, а сердечный ритм медленнее, чем у женщин. При этом кровяное давление у мужчин выше, что делает их более подверженными инфарктам и инсультам.

Кроме того, у женщин более эластичные сосуды из-за половых гормонов, поэтому риск развития атеросклероза у них ниже. По этой же причине у женщин реже образуются тромбы.

Оценить риск развития атеросклероза можно с помощью анализа крови на триглицериды и «хороший» и «плохой» холестерин, объяснила Уланкина.

Ранее ученые выяснили, что раком чаще болеют родственники мужчин, имеющих проблемы с фертильностью.

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