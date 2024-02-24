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Стало известно, как питаются долгожители

Daily Mail: долгожители часто употребляют фасоль и ферментированные продукты

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Американский исследователь феномена долгожительства и автор книг о здоровом питании Дэн Бюттнер рассказал, что ферментированные продукты и разнообразие растительной пищи в рационе способствуют достижению долголетия. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Исследования Дэна Бюттнера сосредоточены на изучении так называемых голубых зон — нескольких небольших регионов мира, которые в пропорции, значительно превышающей среднестатистическую, населяют долгожители. По мнению Бюттнера, главным условием достижения долголетия является правильное питание.

Оно подразумевает ограничение доли белка животного происхождения в рационе и увеличение количества употребляемых бобовых и овощей. Фасоль, чечевица и горох богаты белком и клетчаткой — неперевариваемыми пищевыми волокнами, способствующими улучшению работы кишечника. Кроме того, блюда из бобовых просты в приготовлении.

Другим важным принципом правильного питания для долгих лет жизни является разнообразие. Отмечается, что в некоторых странах (например, в Японии), существует сотни разновидностей грибов, лука, фасоли, маринованных огурцов и других ферментированных продуктов. В Средиземноморском регионе (включает в себя территории Франции, Португалии, Италии и Испании) популярны сыр и йогурт, которые также представляют собой ферментированные продукты.

Чередование ферментированных продуктов со свежими растительными может обеспечить защиту организма от диабета, заболеваний сердца. Кроме того, употребление разнообразных продуктов означает, что человек с большей вероятностью получит все необходимые витамины, минералы и питательные вещества.

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