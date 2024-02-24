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МКС ненадолго отдалится от Земли ради белорусских космонавтов

Орбиту МКС подняли на 3 км для весенней пересменки кораблей «Союз»

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«Роскосмос»

Орбиту МКС подняли на 3 км для весенней пересменки кораблей «Союз», когда на станцию должны прибыть белорусские космонавты на корабле «Союз МС-25». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Роскосмос».

«Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована для обеспечения запуска пилотируемого корабля «Союз МС-25» и приземления «Союза МС-24», запланированных на весну 2024 года», — заявили в «Роскосмосе».

Высота орбиты международной космической станции увеличилась на 3,04 км и составила 418,72 км. В составе экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-25» войдет белорусская женщина-космонавт Марина Василевская. На Земле она работает бортпроводницей авиакомпании «Белавиа».

Ее дублером станет хирург Республиканского научно-практического центра детской хирургии Анастасия Ленкова.

До этого декан факультета космических исследований МГУ Василий Сазонов заявил, что в 2025 году университет отправит на МКС — оранжерею.

Ранее астрофизики нашли в космосе звездные «фабрики» по производству золота.

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