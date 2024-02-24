В России намерены отправить оранжерею на МКС

Декан факультета космических исследований МГУ Василий Сазонов заявил, что в 2025 году университет отправит на МКС оранжерею. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы хотим в 2025-м, может быть, в 2026-м году уже запустить ее на МКС», — рассказал ученый.

В настоящее время ведется подготовка макета космической оранжереи. Ее планируют составить из модулей и доставлять на станцию по частям. Российская оранжерея «Лада-2» на МКС была утрачена в декабре 2016 года из-за аварийного запуска грузового корабля «Прогресс МС-04».

До этого ученые смогли успешно собрать и передать энергию с орбитального спутника на Землю.

Это стало возможным благодаря использованию устройства Microwave Array for Power-transfer Low-orbit Experiment (MAPLE), которое преобразует солнечную энергию в радиочастотную и передает ее на Землю.

Ученые отмечают, что использование солнечных панелей на орбите может быть более эффективным, чем на Земле, так как они могут непрерывно генерировать энергию, независимо от погодных условий и времени суток. Однако остается проблема передачи энергии с орбиты на Землю.

Ранее астрофизики нашли в космосе звездные «фабрики» по производству золота.