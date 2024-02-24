Ученые нашли новые виды болезнетворных грибов в пресных водоемах

Испанские ученые из Университета Ровира и Виргили открыли новые виды грибов, способных вызывать заболевания как у животных, так и у людей. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Fungi (JOF).

Речь идет о большой группе грибов — аскомицетов, обитающих в водных экосистемах.

«Аскомицеты как в речных, так и в морских отложениях до сих пор изучены очень мало, и в рамках проекта мы определяем закономерности, указывающие на состояние экосистем», — отметил руководитель исследования Джозеф Жене.

Ученый уточнил, что некоторые из разновидностей аскомицетов остаются условно-патогенными микроорганизмами для млекопитающих и хладнокровных животных. Кроме того, в пробах были обнаружены новые и потенциально опасные виды грибков.

Если окружающая среда изменится во время засухи, грибы могут стать гораздо опаснее для здоровья окружающей среды. При высыхании речных отложений аскомицеты начнут производить множество спор, которые покроют большие территории и станут угрозой для людей и животных.

В настоящее время ученые исследуют споры, чтобы понять их патогенный потенциал при 36-37 °C, что соответствует температуре человеческого тела.

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