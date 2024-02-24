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Психологи назвали качество, защищающее от выгорания из-за работы

PLOS One: осознанное состояние ума помогает избегать стресса и тревог на работе

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Британские психологи из Ноттингемского университета выяснили, что осознанность может защитить человека от выгорания на рабочем месте. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Осознанность определяется как состояние сознания, в котором человек концентрируется на текущем моменте, стараясь относится к происходящему спокойно и непредвзято.

Выводы ученых основаны на результатах опроса 142 сотрудников различных компаний, занятых в цифровой сфере. В ходе исследования участники ответили на вопросы о том, какие задачи и аспекты трудовой деятельности вызывают у них стресс, перенапряжение, тревогу, страх упустить что-то важное. Также респондентов попросили оценить, как такие ситуации сказываются на их здоровье.

Интервью показали, что реже всего с негативными побочными эффектами своей занятости сталкиваются те, кто способен сконцентрироваться на текущих задачах. Также выяснилось, что от выгорания может защитить уверенное владение технологиями, которые используются на рабочем месте.

Ранее психологи назвали простой и быстрый способ избавиться от стресса.

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