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Ученые вырастили трансплантаты из кожи пациентов с помощью электричества

Nanomaterials: создан новый метод производства живых тканей для пересадки

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Rensselaer Polytechnic

Британские исследователи из Университета Суррея разработали технологию производства трехмерных каркасов для выращивания кожных трансплантатов, которые затем можно вживлять пациентам с обширными ранами. Статья опубликована в научном журнале Nanomaterials.

Ученые использовали метод электропрядения или электроспиннинга, при котором волокна из жидкого полимера формируются под воздействием электрического поля. Такой метод позволил создать структуры, на которых клетки кожи оказались вдвое более жизнеспособными по сравнению с культивированными на двумерных пленках.

Новые каркасы изготовлены из раствора желатина и поликапролактона — биоразлагаемого пластика, который совместим с тканями человека.

Специалисты отметили, что созданная ими технология проста, дешева и ее можно масштабировать. Регулировка параметров магнитного поля также позволяет создавать структуры мышечных волокон. В будущем метод позволит выращивать кости и хрящи, что ускорит выздоровление людей после болезней и травм, считают исследователи.

Ранее ученые напечатали функциональный желудочек сердца на 3D-принтере.

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