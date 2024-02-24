Психологи развеяли миф о «пяти языках любви»

Психологи из университета Торонто (Кадада) выяснили, что популярная теория о пяти языках любви (согласно которой любовь выражается путем произнесения слов-поощрений, дарения подарков, оказания помощи, проведения времени вместе и физическими прикосновениями) не имеет научного обоснования. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Directions in Psychological Science (CDPS).

Согласно концепции языков любви американского писателя и самопровозглашенного консультанта по вопросам брака Гэри Чепмена, каждый человек выражает привязанность «на своем языке». В своей популярной книге «Пять языков любви» Гэри Чепмен выделяет пять способов выражения любви — прикосновения, слова, подарки, время и помощь. При этом несовпадение этих «языков любви» сопутствует проблемам в отношениях.

Мета-анализ более ранних научных работ на тему стиля взаимоотношений в паре позволил ученым выделить несколько слабых сторон этой теории. Они отметили, что в выборку исследования у Чепмена входили «очень религиозные, традиционные моногамные гетеросексуальные цисгендерные пары», что влияет на достоверность полученных результатов и применимость их ко всем людям.

Также мета-анализ показал, что люди предпочитают проявление любви всеми способами. В ходе исследований, предполагающих опросы супружеских пар, стало ясно, что все пять «языков любви» значимы и уместны в зависимости от контекста.

Тем не менее, исследователи отметили, что у теории Чепмена есть и сильная сторона — его книга повышает осведомленность людей о неудовлетворенных потребностях в отношениях.

Ранее были названы главные научные открытия насчет любви и отношений.