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В Новой Зеландии открыли первую больницу для киви

AFP: рост численности птиц киви потребовал создания центра для их лечения

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S. Sailer/A. Sailer/Global Look Press

В Новой Зеландии открылась первая в своем роде больница, специализирующаяся на оказании помощи птицам киви. Ветеринары уже вылечили первого пациента — птенца по кличке Плюх. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на данные информагентства Agence France-Presse (AFP).

Центр реабилитации уникальных существ построили в регионе Нортленд, расположенном в трех часах езды от столицы Новой Зеландии Окленда. Создание такого учреждения стало обусловлено ростом популяции киви, которые все еще относятся к уязвимым видам.

Киви представляют собой бескрылых птиц размером с курицу. Они не умеют летать, но хорошо приспособились к жизни на земле. Науке известно пять видов киви, все из которых обитают только на территории Новой Зеландии. На сегодня популяция этих птиц всех разновидностей насчитывает около 28 тыс. особей.

По словам ветеринаров, из-за отсутствия способности летать киви часто попадают под машины, а также время от времени забираются в места, из которых потом не могут выбраться. Спасенный специалистами птенец Плюх получил свое имя из-за того, что упал в бассейн на участке частного дома и чудом остался жив, проведя в воде около суток.

Ранее ученые выяснили, что люди готовы пожертвовать целым видом животных, чтобы спасти жизнь одного человека.

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