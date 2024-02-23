В России придумали, как удешевить и улучшить противораковую лазерную терапию

Ученые Мордовского государственного университета (МГУ) им. Н.П. Огарева разработали новый способ усиления теплового действия лазерного излучения без преобразования волокна, который может использоваться при лечении рака. Это поможет снизить стоимость процедуры. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Лазерная терапия использует интенсивный узкий луч света для разрушения раковых клеток, поэтому часто проводится через эндоскоп, узкую освещенную трубку, используемую для осмотра тканей внутри тела. В гибких эндоскопах используются тонкие оптические волокна, используемые по отдельности или в пучках для передачи света к терапевтическому участку.

«Данная терапия позволит устранять поверхностные новообразования, для которых не противопоказано удаление абляцией (направленным разрушением с помощью лазерного излучения или тока высокой частоты). При этом будет происходить нагрев ткани до температур, достаточных для ее испарения и обугливания. Для других типов новообразований, например, меланомы, нагрев будет не таким значительным и осуществляться до температур, вызывающих гибель злокачественных клеток», – рассказала «Газете.Ru» сотрудница кафедры фотоники института наукоемких технологий и новых материалов МГУ им. Н.П. Огарева Светлана Хрущалина.

Предварительные эксперименты на мышах показали, что терапия с использованием суспензии иттербий-содержащих наночастиц и лазерного излучения с длиной волны 980 нм оказывает противоопухолевое действие в отношении меланомы. На 13-й день после проведения терапии с использованием частиц торможение роста опухоли у животных в два-три раза превысила аналогичный показатель у животных, получавших терапию без использования частиц (только лазерное излучение).

Благодаря тому, что волокно будет применяться повторно и появится возможность снижать мощность подводимого излучения, поэтому общая стоимость процедуры станет ниже.

Ранее ученые обнаружили неожиданную пользу от сильных штормов.