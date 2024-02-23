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Самая мощная за несколько лет вспышка произошла на Солнце

Мощнейшая за 7 лет вспышка произошла на Солнце

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Depositphotos

Мощнейшая за последние семь лет вспышка произошла на Солнце. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Зарегистрированные от Солнца потоки излучения составили около 1 киловатта на квадратный километр, что всего в 2-3 раза ниже рекордных уровней, зафиксированных в современной истории. Солнечная вспышка классифицирована как X6.3 и является, таким образом, наиболее крупной с 2017 года, когда произошли последние мощные события предыдущего цикла активности», — сообщили в лаборатории.

Солнечный цикл продолжается на протяжении 12 лет, в ходе которого солнечная активность может ослабевать или усиливаться — однако в период 2024-2025 годов наступает максимум текущего цикла. Нынешняя мощная вспышка произошла с часа до двух часов ночи по московскому времени.

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