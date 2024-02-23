Самая мощная за несколько лет вспышка произошла на Солнце

Мощнейшая за последние семь лет вспышка произошла на Солнце. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Зарегистрированные от Солнца потоки излучения составили около 1 киловатта на квадратный километр, что всего в 2-3 раза ниже рекордных уровней, зафиксированных в современной истории. Солнечная вспышка классифицирована как X6.3 и является, таким образом, наиболее крупной с 2017 года, когда произошли последние мощные события предыдущего цикла активности», — сообщили в лаборатории.

Солнечный цикл продолжается на протяжении 12 лет, в ходе которого солнечная активность может ослабевать или усиливаться — однако в период 2024-2025 годов наступает максимум текущего цикла. Нынешняя мощная вспышка произошла с часа до двух часов ночи по московскому времени.

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