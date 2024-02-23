Американский посадочный модуль Nova-C успешно прилунился и вышел на связь

Посадочный модуль Nova-C американской компании Intuitive Machines совершил успешное прилунение. Трансляция события велась на сайте NASA.

Посадка на поверхность спутника Земли была зафиксирована в 02:23 мск. В течение четверти часа после этого специалисты установили с аппаратом связь.

«Мы на поверхности и передаем сигнал. Добро пожаловать на Луну», — сказал в ходе трансляции глава Intuitive Maсhines Стив Алтемус.

Посадочный модуль Nova-C имеет габариты телефонной будки и массу около 1,9 тонн. Ракета Falcon 9 стартовала в среду, 14 февраля. Космический аппарат успешно преодолел дистанцию 370 тыс. километров.

Intuitive Machines получила от NASA $118 млн за проведение серии экспериментов на Луне. Компания также привлекла своих клиентов, включая производителя спортивной одежды Columbia Sportswear. На борту модуля находится металлизированная ткань куртки Columbia, которая должна пройти в космосе тест теплоизоляционных свойств.

19 января на поверхность Луны успешно сел первый японский космический аппарат Smart Lander for Investigating Moon (SLIM).

Ранее стало известно, когда к Луне отправятся новые российские станции.