Ученым удалось получить в лаборатории ключевой элемент для зарождения жизни

Британские ученые-химики из Университетского колледжа Лондона сумели произвести в лаборатории химическое соединение пантетин, которое считается ключевым элементом для возникновения жизни на Земле. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Пантетин служит активным фрагментом коэнзима А, который играет роль во многих биохимических реакциях.

Первые эксперименты по синтезу пантетина проводились еще в 1995 году, однако тогда исследователям удалось получить незначительные концентрации вещества с помощью процессов, которые не могли происходить на древней Земле. Это заставило ученых предположить, что пантетин не играл роли при зарождении жизни.

В новом исследовании команда сумела создать достаточную концентрацию пантетина в воде при комнатной температуре из цианистого водорода, который в изобилии присутствовал на Земле 4 млрд лет назад.

По словам химиков, их открытие дает подсказки о возможных местах зарождения земной жизни. Ее колыбелью могли быть озера и другие водоемы, но не океаны, поскольку в них концентрации химикатов были слишком велики.

Ранее ученые назвали места на Марсе, где могла существовать жизнь в далекой древности.