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Врач рассказал, как нужно питаться для долголетия

Daily Mail: сокращение потребления животного белка способствует долголетию

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Американский врач-диетолог и автор книг по здоровому питанию Майкл Грегер рассказал Daily Mail, что для увеличения продолжительности жизни нужно сократить долю животного белка в рационе и повысить количество употребляемых орехов.

По мнению врача, сокращение доли белка животного происхождения способствует снижению выработки мощного гормона роста, называемого IGF-1. Он относится к семейству инсулиноподобных факторов роста и является похожим на инсулин по структуре и функциям. Согласно некоторым исследованиям, его уровень ниже у долгожителей. Диетолог отметил, что в организме некоторых людей естественным образом вырабатывается больше IGF-1, что может существенно ускорять старение.

Грегер также отметил, что значительную пользу для здоровья может принести употребление орехов — грецкого, кешью и миндаля. Они богаты витаминами группы В и Е, минералами, включая железо, калий, цинк и магний, клетчаткой и полезными ненасыщенными жирами.

Потребление орехов связано с более низким риском инсульта, болезней сердца, респираторных заболеваний, диабета и рака. Диетолог советует употреблять их в небольшом количестве — горсти орехов в день будет достаточно для обеспечения организма полезными веществами.

Другим важным фактором достижения долголетия является регулярное употребление овощей и листовой зелени. Диетолог советует остановить выбор на брокколи, зеленом салате и капусте.

Ранее была названа неожиданная опасность избытка белковой пищи в рационе.

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