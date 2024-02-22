Ученые выяснили, как звезды устраивают на Земле климатические катаклизмы

Американские ученые из Института планетологии в штате Аризона выяснили, что некоторые резкие перепады климата в истории Земли были вызваны влиянием соседних звезд, сближавшихся с нашей системой. Исследование опубликовано в научном журнале The Astrophysical Journal Letters (TAJL).

Специалисты смоделировали взаимодействие Солнца при сближении с другими светилами в ходе вращения вокруг центра галактики Млечный Путь.

Примерно раз в миллион лет Солнце приближается к соседней звезде на расстояние в 50 тыс. астрономических единиц или а.е. (одна а.е. — 150 млн километров). А каждые 20 млн лет Солнце проходит мимо звезды, расположенной в 20 тыс. а.е., что сравнительно близко по космическим меркам.

Гравитационное воздействие других звезд во время подобных встреч нарушает орбиты крупных планет в Солнечной системе, а те, в свою очередь, заставляют Земли немного изменить траекторию движения вокруг Солнца.

Подобные гравитационные возмущения могут объяснить древние климатические колебания. Например, 56 млн лет на нашей планете наступил так называемый палеоцен-эоценовый температурный максимум, во время которого средние температуры поднялись на 5-8°С.

Последнее подобное событие случилось около 3 млн лет назад.

Ученые отметили, что влияние других звезд, по всей видимости, оказало серьезное влияние на эволюцию планет Солнечной системы, включая Землю.

Ранее ученые обнаружили следы столкновения двух огромных экзопланет, превратившихся в гигантское облако космического газа после удара.