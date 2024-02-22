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Врач рассказал, у кого повышен риск тромбообразования

Врач Иванов: варикоз повышает риск образования тромбов

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Варикозное расширение вен и беременность повышают риск образования тромбов. Об этом врач общей практики Владимир Иванов рассказал порталу Pnz.ru.

Образование тромбов (сгустков венозной крови) приводит к сужению просвета сосудов и ухудшает кровообращение. Это характерно для женщин в течение 40 дней до и после родов, а также для больных варикозом.

Частично закрепленные на стенке сосуда тромбы могут в любой момент оторваться и перекрыть кровоток. В результате может произойти инфаркт или инсульт.

«Некоторые из первых симптомов отрыва тромба включают бледность кожи, повышенное потоотделение, резкая боль за грудиной, в затылке и грудной клетке, внезапное одышку и потерю сознания. Это состояние требует немедленной госпитализации, поскольку тромбоз развивается стремительно. Важна каждая минута. Появление посинения кожи и отеков является серьезным сигналом для вызова скорой помощи», — рассказал врач.

Кроме того, при тромбозе глубоких вен верхних конечностей могут возникать боли в шее и плече, которые распространяются до предплечья. При этом может ослабнуть рука, а кожа становится голубоватой. Это состояние может возникнуть из-за повышенной свертываемости крови, обезвоживания, диабета, высокого уровня холестерина.

Ранее ученые выяснили, что ежедневное прохождение 3600 шагов в обычном темпе может снизить риск сердечной недостаточности на 26%.

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