Врач назвала повышенную утомляемость признаком преддиабета

Усталость, жажда и плохо заживающие раны могут быть признаками преддиабета. Об этом эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала Pravda.Ru.

При сахарном диабете развивается высокий уровень сахара в крови (гипергликемия). В России диабет диагностирован примерно у пяти миллионов людей. Примерно у стольких же сахар в крови уже повышен (такое состояние называют преддиабетом), но болезнь еще не развилась или не была обнаружена.

Чаще всего преддиабет проявляется постоянной жаждой и повышенной утомляемостью из-за того, что сахара в крови много, но он не поступает в клетки.

«Дело в том, что глюкоза — основной источник энергии для клеток. Когда они ее недополучают, у них буквально нет топлива для нормальной работы, включается режим энергосбережения. Еще один симптом, на который следует обратить особое внимание, — это постоянное чувство голода, которое также связано с дефицитом энергии. Когда клетки не получают ее, они подают сигналы в мозг о том, что им нужно больше питания. Человек все время хочет есть и никак не может утолить чувство голода», — объяснила Кашух.

Также высокий уровень сахара в крови негативно влияет и на кровообращение и потому может ухудшить заживление язв, порезов и ран, особенно на ногах. Врач отметила, что многие люди живут с преддиабетом годами, списывая симптомы на другие состояния. Поэтому важно регулярно проходить диспансеризацию и проверять уровень сахара в крови.

Ранее врачи назвали продукты, необходимые гипертоникам.