Стало известно, как ультрапереработанные продукты влияют на мышечную массу

Ученые из университета Нинбо в Китае выявили связь между повышенным употреблением ультрапереработанных продуктов и саркопенией, возрастной потерей мышечной массы. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

В исследовании приняли участие 10 255 человек в возрасте 20-59 лет. Ученые собрали данные о пищевых привычках участников с помощью специализированных опросников. Также исследователи измерили рост, вес и индекс массы тела у каждого добровольца. Чтобы оценить массу скелетных мышц, ученые использовали двухэнергетическую рентгеновскую абсорбциометрию. Этот распространенный метод диагностики ожирения и саркопении.

Результаты показали, что между потреблением ультрапереработанных продуктов (сладких газированных напитков, чипсов,

мороженого, шоколада, некоторых полуфабикатов и фастфуда) и снижением мышечной массы существует четкая связь. После поправок на пол, возраст, образ жизни и другие факторы ученым удалось подсчитать, что у более старших участников с самой большой долей таких продуктов в рационе риск развития саркопении был на 60% выше.

Авторы исследования предположили, что приверженность более здоровому рациону питания может предотвратить снижение мышечной массы и улучшить подвижность в долгосрочной перспективе.

Ранее ученые создали средство для увеличения силы мышц и их регенерации.