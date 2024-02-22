проект

>

Стало известно, как ультрапереработанные продукты влияют на мышечную массу

Frontiers: ультрапереработанные продукты могут снижать мышечную массу у взрослых

close
100%
Shutterstock

Ученые из университета Нинбо в Китае выявили связь между повышенным употреблением ультрапереработанных продуктов и саркопенией, возрастной потерей мышечной массы. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

В исследовании приняли участие 10 255 человек в возрасте 20-59 лет. Ученые собрали данные о пищевых привычках участников с помощью специализированных опросников. Также исследователи измерили рост, вес и индекс массы тела у каждого добровольца. Чтобы оценить массу скелетных мышц, ученые использовали двухэнергетическую рентгеновскую абсорбциометрию. Этот распространенный метод диагностики ожирения и саркопении.

Результаты показали, что между потреблением ультрапереработанных продуктов (сладких газированных напитков, чипсов,
мороженого, шоколада, некоторых полуфабикатов и фастфуда) и снижением мышечной массы существует четкая связь. После поправок на пол, возраст, образ жизни и другие факторы ученым удалось подсчитать, что у более старших участников с самой большой долей таких продуктов в рационе риск развития саркопении был на 60% выше.

Авторы исследования предположили, что приверженность более здоровому рациону питания может предотвратить снижение мышечной массы и улучшить подвижность в долгосрочной перспективе.

Ранее ученые создали средство для увеличения силы мышц и их регенерации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами