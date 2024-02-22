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Ученые выяснили, как повысить эффективность терапии сердечной недостаточности

JCR: стимуляция выработки энергии в клетках ускоряет регенерацию сердечной ткани

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Ученые из университета Хоккайдо в Японии обнаружили, что стимуляция активности митохондрий, особых «энергетических станций» клеток, повышает эффективность терапии сердечной недостаточности. Результаты исследования опубликованы в Journal of Controlled Release (JCR).

В исследовании использовались клетки миокарда человеческого происхождения, удаленного в ходе операции. Ученые стремились выяснить, каким способом можно повысить эффективность лечения сердечной недостаточности — неспособности органа к нормальному наполнению и опорожнению. Для этого они сосредоточились на клеточной терапии.

Ранее ученые из университета Хоккайдо разработали систему доставки лекарств под названием MITO-Porter, которая нацелена на митохондрии внутри клеток. Митохондрии — это органоиды, участвующие в клеточном дыхании и обеспечивающие клетку энергией. В текущем исследовании MITO-Porter была использована для доставки витаминоподобного вещества коэнзима Q10 в клетки для стимуляции активности митохондрий. Затем модифицированные клетки пересадили крысам с рубцовыми повреждениями миокарда.

В результате трансплантации функция сердца грызунов значительно улучшилась. Клетки с активированными митохондриями продемонстрировали способность к подавлению фиброза миокарда и регенерации тканей. Кроме того, положительный эффект проявлялся не только при трансплантации, но и при внутривенном введении.

Ученые надеются, что их исследование поспособствует разработке новых методов борьбы с сердечной недостаточностью, основанных на клеточной терапии. Они предполагают, что введение клеток с активированными митохондриями во время острой фазы сердечной недостаточности может усилить регенерационную способность сердца.

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