проект

>

Опасный рак яичников предложили лечить наночастицами

Advanced Science: особые наночастицы способны замедлять рост опухолей яичников

close
100%
Freepik

Ученые из Северо-Западного университета в США разработали особые наночастицы, способные блокировать поглощение раковыми клетками холестерина — их основного источника энергии. Такая терапия существенно замедляет рост опухолей при опасном трудноизлечимом раке яичников. Результаты опубликованы в Advanced Science.

Отмечается, что у многих женщин с раком яичников со временем развивается устойчивость к лечению. Эта способность рака называется химиорезистентностью. Ученые объяснили, что такая устойчивость связана с повышенным поглощением раковыми клетками холестерина, который служит для них основным источником энергии.

Чтобы блокировать питание раковых клеток, ученые создали в лаборатории синтетическую наночастицу, имитирующую молекулу холестерина. Предварительное тестирование на мышах показало, что поглощение этих частиц раковыми клетками приводило к снижению их активности и существенному сокращению (более чем на 50%) объемов опухолей.

По словам исследователей, дисфункция опухолевых клеток после поглощения этих наночастиц происходит в результате окисления липидов (жиров) в клеточной мембране. Ученые добавили, что следующим шагом в их исследовании станет тестирование наночастиц в связке традиционными методами химиотерапии и изучение их воздействия на иммунные клетки.

Ранее врач объяснила, как распознать раковые образования на коже.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами