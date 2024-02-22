Опасный рак яичников предложили лечить наночастицами

Ученые из Северо-Западного университета в США разработали особые наночастицы, способные блокировать поглощение раковыми клетками холестерина — их основного источника энергии. Такая терапия существенно замедляет рост опухолей при опасном трудноизлечимом раке яичников. Результаты опубликованы в Advanced Science.

Отмечается, что у многих женщин с раком яичников со временем развивается устойчивость к лечению. Эта способность рака называется химиорезистентностью. Ученые объяснили, что такая устойчивость связана с повышенным поглощением раковыми клетками холестерина, который служит для них основным источником энергии.

Чтобы блокировать питание раковых клеток, ученые создали в лаборатории синтетическую наночастицу, имитирующую молекулу холестерина. Предварительное тестирование на мышах показало, что поглощение этих частиц раковыми клетками приводило к снижению их активности и существенному сокращению (более чем на 50%) объемов опухолей.

По словам исследователей, дисфункция опухолевых клеток после поглощения этих наночастиц происходит в результате окисления липидов (жиров) в клеточной мембране. Ученые добавили, что следующим шагом в их исследовании станет тестирование наночастиц в связке традиционными методами химиотерапии и изучение их воздействия на иммунные клетки.

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