Ученые разработали новый метод доставки лекарств от болезни Альцгеймера в организм

Ученые из университета Северной Каролины разрабатывают инновационную систему доставки лекарств от болезни Альцгеймера в организм. Она предполагает использование особых спиральных амилоидных волокон. Результаты исследования опубликованы в Nature Communications.

В ходе исследования ученые изучили бета-амилоидный пептид-42, ключевой компонент, ответственный за образование амилоидных бляшек и отложение их в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера. Они также обнаружили, что создание синтетических вариаций этого пептида в лаборатории позволяет контролировать поведение молекул, входящих в его состав.

Ученые объяснили, что молекулы бета-амилоидного пептида-42, обладают способностью менять форму — раскручиваться. При этом направление изгибов амилоидных фибрилл (нитей) связано с различными состояниями прогрессирования болезни Альцгеймера.

Используя передовые спектроскопические методы, исследователи выяснили, что N-концевой домен пептида важен для программирования формы сборки — она может представлять собой трубку, ленту или нить. За «закручивание» влево или вправо отвечает С-концевой домен.

По словам исследователей, манипулирование этими структурными свойствами бета-амилоидного пептида-42 позволит создать специальные амилоидные спирали, предназначенные для раскручивания и высвобождения лекарств в ответ на воздействие температуры тела при попадании в организм.

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