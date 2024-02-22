проект

>

Ученые разработали новый метод доставки лекарств от болезни Альцгеймера в организм

Nature: особые волокна могут быть проводниками лекарств от болезни Альцгеймера

close
100%
Freepik

Ученые из университета Северной Каролины разрабатывают инновационную систему доставки лекарств от болезни Альцгеймера в организм. Она предполагает использование особых спиральных амилоидных волокон. Результаты исследования опубликованы в Nature Communications.

В ходе исследования ученые изучили бета-амилоидный пептид-42, ключевой компонент, ответственный за образование амилоидных бляшек и отложение их в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера. Они также обнаружили, что создание синтетических вариаций этого пептида в лаборатории позволяет контролировать поведение молекул, входящих в его состав.

Ученые объяснили, что молекулы бета-амилоидного пептида-42, обладают способностью менять форму — раскручиваться. При этом направление изгибов амилоидных фибрилл (нитей) связано с различными состояниями прогрессирования болезни Альцгеймера.

Используя передовые спектроскопические методы, исследователи выяснили, что N-концевой домен пептида важен для программирования формы сборки — она может представлять собой трубку, ленту или нить. За «закручивание» влево или вправо отвечает С-концевой домен.

По словам исследователей, манипулирование этими структурными свойствами бета-амилоидного пептида-42 позволит создать специальные амилоидные спирали, предназначенные для раскручивания и высвобождения лекарств в ответ на воздействие температуры тела при попадании в организм.

Ранее стало известно, почему у женщин чаще развивается болезнь Альцгеймера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами