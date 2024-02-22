Биологи назвали Черное море неблагоприятной средой для к объявленного к награде хищника

Опасный хищник групер не приживется в Черном море. Об этом заявил преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов, передает РИА Новости.

По словам Мухаметова, эта рыба вряд ли приживется в Черном море из-за высокой разницы в солености с основной областью обитания — Средиземным морем. В Черном море она составляет 18 промилле, а в Средиземном — 39. Биолог объяснил объявление Алуштинского аквариума о награде стремлением поскорее получить редкий экземпляр этой рыбы, пока она еще водится в водах Черного моря.

До этого Алуштинский аквариум объявил вознаграждение за поимку в Черном море групера.

За поимку рыбы Алуштинский аквариум готов заплатить вознаграждение в размере пять тысяч рублей.

Абсолютное большинство видов групера обитают в морских водах. Все они являются теплолюбивыми рыбами и выбирают воды тропиков либо субтропиков, на территории России встречается только два вида груперов, которые способны нанести серьезный урон фауне черноморского побережья.

Ранее в FAU записали звуки нереста рыб груперов, чтобы спасти их от браконьеров.