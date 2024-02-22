По активности мозга можно определить местоположение мыши, доказали ученые

Ученые смогли определить местоположение мыши и направление ее взгляда по активности мозга. Работа ученых из Университета Теннесси опубликована в Biophysical Journal.

В предыдущем исследовании авторы новой работы собрали данные активности мозга мышей во время перемещения животных и движений головы. В новой работе они обработали эту информацию с помощью модели глубокого обучения. Ученым удалось предсказать местоположение мыши и направление ее взгляда с рекордной точностью. Возможность декодирования нейронной активности поможет создать интеллектуальные машины, которые могут ориентироваться в незнакомой среде без использования GPS или спутниковой информации.

До этого ученые выяснили, что на самых ранних этапах деменции в мышей во сне появляется судорожная активность мозга. Ее блокирование с помощью электрических сигналов позволило ученым предотвратить развитие слабоумия у животных. Открытие может лечь в основу профилактики деменции у людей за 20 лет до появления симптомов.

Ранее российские ученые сделали открытие, которое поможет замедлить старение.