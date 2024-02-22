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Стало известно, у кого сильнее повреждается мозг при болезни Альцгеймера

Neurology: грязный воздух связан с изменениями мозга при болезни Альцгеймера

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Более высокая концентрация загрязнителей воздуха связана с большим количеством амилоидных бляшек в мозге. Это может указывать на более тяжелое течение болезни Альцгеймера, отмечают авторы работы, опубликованной в журнале Neurology.

Биологи изучили ткани мозга 224 человек, которые согласились пожертвовать свои тела для продвижения исследований деменции. В среднем пациентам было около 76 лет. Оказалось, что люди, которые в последний год жизни жили в районах с концентрацией PM2,5, равной 1 мкг/м3 и выше, почти в два раза чаще имели более высокое содержание амилоидных бляшек в мозге.

PM2,5 представляют собой твердые частицы менее 2,5 микрон в диаметре. Они — основной источник загрязнения воздуха в городах с интенсивным дорожным движением.

Авторы также выяснили, что сильнее всего загрязнение воздуха навредило людям с низким наследственным риском болезни Альцгеймера.

Исследование не доказывает, что загрязнение воздуха вызывает больше амилоидных бляшек в мозге, подчеркнули ученые. Оно лишь показывает наличие корреляции. Требуются эксперименты, чтобы выяснить природу этой связи.

Ранее ученые оценили содержание ртути в тунце.

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