Ученые: рожденные в октябре дети реже болеют гриппом

Дети из США, родившиеся в октябре, реже болеют гриппом. Это показало исследование, опубликованное в журнале BMJ.

Ученые проанализировали данные более 800 тысяч детей в возрасте от двух до пяти лет, которые были вакцинированы от гриппа в период с 1 августа по 31 января в течение 2011-2018 гг.

Дети, родившиеся в октябре, реже всех болели гриппом. Например, среди детей, родившихся в августе, средний показатель заболеваемости составил 3%, а среди родившихся в октябре — 2,7%. Результаты остались теми же после поправки на возраст, пол, условия жизни и размер семьи: рожденные в октябре дети реже болели гриппом.

Ученые связывают результаты с тем, что профилактические приемы у педиатров в США обычно приходятся на месяц рождения ребенка. При этом рожденные в октябре дети попадают к педиатру и получают вакцину в разгар эпидемии, который приходится именно на октябрь.

Это наблюдательное исследование, и авторы признают, что их выводы ограничены детьми, которые получали медицинскую помощь. Они также не могут исключить возможность того, что другие факторы могли повлиять на их результаты.

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