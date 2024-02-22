Исследование: тренировки снижают риск инсульта на 14-36%

Регулярные тренировки снижают риск сердечной недостаточности и общего риска летального исхода сильнее у женщин по сравнению с мужчинами. Об этом сообщает Healthday.

В исследовании проанализировали данные более 400 тысяч людей в возрасте от 27 до 61 года. За ними наблюдали в среднем 20 лет.

Регулярные тренировки снизили риск преждевременного летального исхода от любой причины у женщин на 24%, а у мужчин — на 15%.

Еще заметнее была польза тренировок для сердца. У физически активных женщин риск фатальной сердечной недостаточности, инсульта или другого сердечно-сосудистого события был на 36% ниже, а а физически активных мужчин — на 14% ниже. Разница в результатах может быть связана с различиями в мужской и женской анатомии и физиологии.

Полезна была любая активность, в том числе быстрая ходьба и силовые тренировки. Авторы отметили, что в среднем женщины реже занимаются спортом, чем мужчины и надеются, что их исследование поможет изменить это.

До этого ученые выяснили, что ежедневное прохождение 3600 шагов в обычном темпе может снизить риск сердечной недостаточности на 26%.

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