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Ученые предложили запретить ментоловые сигареты

N&TR: запрет ментоловых сигарет приводит к отказу от курения у 25% курильщиков

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Почти 25% потребителей ментоловых сигарет бросают курить после того, как в их стране или городе были запрещены ментоловые сигареты. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nicotine & Tobacco Research (N&TR).

Предыдущие работы показали, что охлаждающий эффект ментола маскирует резкость табака, что способствует курению среди молодых людей. В новом исследовании ученые проанализировали данные запретивших ментоловые сигареты 170 городов США, двух штатов США, Европейского Союза и нескольких других стран.

Около 50% курильщиков переключились на другие сигареты после запрета, а 24% бросили курить совсем. Около 12% переключились на другие ароматизированные табачные изделия. При этом запрет ментоловых сигарет на национальном уровне был более эффективен, чем на уровне города или региона.

До этого ученые выяснили, что вейпинг может нарушить восприятие сладких запахов. Участники эксперимента, которые регулярно потребляли жидкость для вейпа, получали меньше удовольствия от сладких запахов. Потенциально это может привести к нарушению пищевого поведения, считают ученые.

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