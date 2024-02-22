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Назван главный фактор риска внезапной детской смерти

Pediatrics: сон на одной поверхности с младенцем опасен для его жизни

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Исследование показало, что 60% случаев внезапной детской смерти происходят при совместном сне ребенка и родителя на одной поверхности. Работа опубликована в журнале Pediatrics.

Ученые выявили 7595 случаев внезапной детской смерти среди жителей 23 регионов США, которые произошли в период с 2011 по 2020 год. Оказалось, что в 59,5% случаев в момент смерти дети и родители находились на одной поверхности для сна.

Чаще всего младенцы были младше трех месяцев, их матери чаще курили матери во время беременности, находились без присмотра родителей на момент смерти. Результаты исследования помогут педиатрам и родителям предотвратить больше случаев внезапной детской смерти.

До этого в Британии медсестру, убившую семь младенцев, присяжные приговорили к 14 пожизненным срокам. Несчастные случаи объясняли синдромом внезапной детской смерти, но позже выяснилось, что они произошли из-за попадания кислорода в кровь или желудок младенцев. Сама медсестра заявила, что ее подставили, чтобы скрыть проблемы в больнице.

Ранее врач в США обезглавила младенца во время родов.

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