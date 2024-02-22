В женском женьшене нашли вещество против разрушения кости

Ученые нашли в женском женьшене вещество, которое блокирует образование клеток, разрушающих костную ткань при остеопорозе. Результаты опубликованы в журнале ACS Central Science.

Ученые обнаружили два новых соединения (фалькаринфталиды А и В) в экстракте женского женьшеня, или дягиля китайского (Angelica sinensis). Им удалось синтезировать это вещество в лаборатории в количествах, достаточных для биологических испытаний.

Эксперименты на клетках показали, что фалькаринфталид А и его предшественники подавляют активность остеокластов — клеток, играющих центральную роль в разрушении костей. Вещество блокировало ключевые молекулярные пути образования остеокластов.

Исследование открывает возможности для новых лекарств от остеопороза на основе соединения из женского женьшеня. Это заболевание сопровождается потерей костной массы и может привести к переломам бедра и позвоночника.

По данным Международного фонда остеопороза, снижение костной массы поражает 54 миллиона взрослых американцев старше 50 лет. Несколько препаратов доказали свою эффективность либо в предотвращении потери костной массы, либо в стимулировании образования кости. Но все они имеют потенциальные побочные эффекты, включая повреждение костей челюсти и ног.

Ранее ученые выяснили, что отказ от курения и физическая активность снижают риск перелома бедра на 45%.