проект

>

В женском женьшене нашли вещество против разрушения кости

ACS: фалькаринфталид А из женского женьшеня подавляет разрушающие кость клетки

close
100%
Shutterstock/Doikanoy

Ученые нашли в женском женьшене вещество, которое блокирует образование клеток, разрушающих костную ткань при остеопорозе. Результаты опубликованы в журнале ACS Central Science.

Ученые обнаружили два новых соединения (фалькаринфталиды А и В) в экстракте женского женьшеня, или дягиля китайского (Angelica sinensis). Им удалось синтезировать это вещество в лаборатории в количествах, достаточных для биологических испытаний.

Эксперименты на клетках показали, что фалькаринфталид А и его предшественники подавляют активность остеокластов — клеток, играющих центральную роль в разрушении костей. Вещество блокировало ключевые молекулярные пути образования остеокластов.

Исследование открывает возможности для новых лекарств от остеопороза на основе соединения из женского женьшеня. Это заболевание сопровождается потерей костной массы и может привести к переломам бедра и позвоночника.

По данным Международного фонда остеопороза, снижение костной массы поражает 54 миллиона взрослых американцев старше 50 лет. Несколько препаратов доказали свою эффективность либо в предотвращении потери костной массы, либо в стимулировании образования кости. Но все они имеют потенциальные побочные эффекты, включая повреждение костей челюсти и ног.

Ранее ученые выяснили, что отказ от курения и физическая активность снижают риск перелома бедра на 45%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами