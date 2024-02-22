Противотуберкулезная вакцина оказалась эффективна в лечении рака

Исследователи из Калифорнийского университета в США обнаружили, что однократная доза Bacillus Calmette-Guérin (BCG), вакцины против туберкулеза, увеличивает выживаемость мышей с раком печени и замедляет разрастание опухолей. Результаты опубликованы в Advanced Science.

Исследование проводилось на мышах с гепатоцеллюлярной карциномой (ГЦК) — наиболее распространенным типом рака печени. Отмечается, что этот вид рака сложен в лечении, он плохо поддается иммунотерапии. Грызунов разделили на две группы. Первая группа подверглась однократной вакцинации Bacillus Calmette-Guérin. Эта вакцина, основанная на штамме ослабленной живой бычьей туберкулезной палочки, широко используется во всем мире.

Ученые обнаружили, что при подкожном введении вакцины в организме мышей произошла активация T-лимфоцитов. Это иммунные клетки, которые обеспечивают защиту организма от чужеродных клеток-агрессоров, в том числе раковых. Также вакцинация повысила эффективность работы макрофагов -— клеток, способных к активному захвату и перевариванию бактерий, остатков клеток и других чужеродных или токсичных для организма частиц.

Исследователи отметили, что такая терапия привела к существенному замедлению прогрессирования рака печени и рубцевания тканей органа (фиброза). Кроме того, Bacillus Calmette-Guérin оказала одинаковый терапевтический эффект при тестировании на самках и самцах мыши.

Сейчас ученые планируют выяснить, сколько длится защитный эффект вакцины. По их предположениям, она может быть эффективна при терапии и других трудноизлечимых видов рака.

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