Врач объяснила, как распознать раковые образования на коже

Раковые образования на коже обычно плоские, темные, асимметричные. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-дерматолог «Клиники Фомина» Татьяна Кузьмина.

Как правило, чаще пациенты обращаются с узловыми меланомами, чем с плоскими формами заболевания, сказала Кузьмина.

«Однако внимание как раз нужно обращать на плоские, темные, ассиметричные образования. Для диагностики рекомендуется использовать правило АВСДЕ: А — асимметрия; В — резкий, неровный край; С — много цветов в одном образовании (более трех или пяти); Д — диаметр более 6–10 миллиметров; Е — эволюция (динамика по симметрии, краю, цвету, диаметру)», — пишет «Вечерняя Москва».

Помимо меланомы, существуют другие виды рака кожа: базалиома и плоскоклеточный. Они часто поражают голову, шею, кисти, предплечья и могут проявляться пятнами с шелушением, корочками, мелкими ранками, периодически заживающими самостоятельно или якобы под действием кремов. Обычно пациенты приходят на прием, когда образование уже сильно изъязвилось и кровоточит, объяснила дерматолог.

Врач рекомендовала хотя бы один раз показаться дерматологу, чтобы узнать свои индивидуальные риски, а далее следовать рекомендациям.

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