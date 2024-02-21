проект

>

Врач объяснила, как распознать раковые образования на коже

Дерматолог Кузьмина: плоские асимметричные пятна на коже могут быть раковыми

close
100%
Depositphotos

Раковые образования на коже обычно плоские, темные, асимметричные. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-дерматолог «Клиники Фомина» Татьяна Кузьмина.

Как правило, чаще пациенты обращаются с узловыми меланомами, чем с плоскими формами заболевания, сказала Кузьмина.

«Однако внимание как раз нужно обращать на плоские, темные, ассиметричные образования. Для диагностики рекомендуется использовать правило АВСДЕ: А — асимметрия; В — резкий, неровный край; С — много цветов в одном образовании (более трех или пяти); Д — диаметр более 6–10 миллиметров; Е — эволюция (динамика по симметрии, краю, цвету, диаметру)», — пишет «Вечерняя Москва».

Помимо меланомы, существуют другие виды рака кожа: базалиома и плоскоклеточный. Они часто поражают голову, шею, кисти, предплечья и могут проявляться пятнами с шелушением, корочками, мелкими ранками, периодически заживающими самостоятельно или якобы под действием кремов. Обычно пациенты приходят на прием, когда образование уже сильно изъязвилось и кровоточит, объяснила дерматолог.

Врач рекомендовала хотя бы один раз показаться дерматологу, чтобы узнать свои индивидуальные риски, а далее следовать рекомендациям.

Ранее врач назвал лучший способ провериться на рак легкого.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами