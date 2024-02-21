Астрономы нашли признаки существования океанов еще на двух планетах в Солнечной системе

Американские астрономы из Юго-Западного исследовательского института Техаса (SwRI) нашли еще два объекта в Солнечной системе, на которых может находиться жидкая вода. Речь идет о карликовых планетах Эрида и Макемаке, сообщается на официальном сайте научного учреждения.

Небольшие ледяные миры Эрида и Макемаке расположены в поясе Койпера окраине нашей звездной системы. Эрида сопоставима по размеру с Плутоном, а диаметр Макемаке примерно на 1000 километров меньше чем у первых двух объектов.

До последнего времени обе карликовые планеты оставались плохо изучены из-за своей удаленности. Эрида расположена в 14,4 млрд километров от Солнца, а Макемаке — в 7,7 млрд километров.

Как показали недавние наблюдения с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб», на поверхностях Эриды и Макемаке находится замерзший метан. Это говорит о том, что в недрах планет сохранятся геологическая активность, что, в свою очередь, указывает на возможность существования океанов жидкой воды под застывшей оболочкой.

«Соотношение дейтерий/водород указывает на геохимическое происхождение метана. Наши данные свидетельствуют о повышенных температурах в скалистых ядрах этих миров, что позволяет производить метан. Также может производиться молекулярный азот, и мы видим это на Эриде», — отметил автор исследования, планетарный геохимик Кристофер Глейн.

Для образования метана в недрах необходима температура выше 150 °C. Такая температура могла возникнуть только из-за радиоактивных изотопов, присутствующих в скалистых ядрах каждой карликовой планеты, выделяющих тепло при распаде изотопов.

Ученые отметили, что глубины Макемаке и Эриды теоретически могут быть обитаемыми благодаря наличию жидкой воды и метану, который идет из ядра миров, а не попадает в подледные океаны снаружи.

Ранее ученые усомнились в возможности существования жизни на спутнике Сатурна Титане из-за того, что в его подледный океан поступает слишком мало органических веществ.