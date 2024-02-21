проект

>

Ученые нашли необычный способ снижения уровня сахара в крови

JB: фотобиомодуляция красным светом снижает уровень сахара в крови

close
100%
Shutterstock

Ученые из университетского колледжа Лондона обнаружили, что воздействие красного света с длиной волны 670 нанометров активизирует переработку глюкозы в организме. Результаты исследования опубликованы в Journal of Biophotonics (JB).

В эксперименте приняли участие 30 человек. Их разделили на две группы, одна из которых подвергалась воздействию красного света с длиной волны 670 нанометров. Другая группа выступала в качестве контрольной. После фотобиомодуляции (лазерной терапии) ученые отследили, как изменился уровень глюкозы в крови всех участников исследования.

Оказалось, что у участников из экспериментальной группы концентрация сахара в крови в среднем была ниже на 27,7%. Исследователи объяснили, что такой эффект был связан со способностью красного света с определенной длиной волны активизировать митохондрии — органоиды, участвующие в клеточном дыхании и обеспечивающие клетку энергией.

Митохондрии используют кислород и поступающую с пищей глюкозу, чтобы производить богатый энергией нуклеозид аденозинтрифосфат (АТФ). АТФ обеспечивает сокращение мышц и распространение нервных импульсов в организме. Увеличение активности митохондрий было связано с повышением количества перерабатываемой глюкозы и последующим снижением ее уровня.

Ученые надеются, что в будущем такой немедикаментозный метод терапии диабета будет лучше изучен. Его использование позволит стабилизировать состояние здоровья людей с этим заболеванием.

Ранее ученые нашли способ повысить эффективность лечения сахарного диабета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами