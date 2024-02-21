Названы продукты, улучшающие самочувствие женщин в период менопаузы

Ученые из университета Земмельвейса в Венгрии рассказали, что для улучшения самочувствия в период менопаузы женщинам рекомендуется ежедневно съедать горсть орехов, 300 граммов овощей и 200 граммов фруктов. Также необходимо увеличить потребление белка. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Чтобы выяснить, какой тип питания лучше подходит женщинам в период менопаузы, исследователи проанализировали 134 более ранние научные работы на тему влияния различных продуктов на самочувствие после прекращения менструальных циклов.

Научный обзор показал, что наиболее эффективной стратегией для улучшения самочувствия, повышения бодрости и снижения интенсивности приливов жара выступает ежедневное употребление 1-1,2 грамма белка на килограмм веса. Отмечается, что половина суточной нормы белка должна поступать из растительных источников, таких как соевые бобы, чечевица, фасоль, нут и киноа.

Также исследователи выяснили, что для женщин в период менопаузы очень важно увеличить потребление овощей и фруктов до 300 и 200 граммов соответственно. В качестве источника полезных жиров и клетчатки могут выступать орехи — ученые советуют ограничиться тридцатью граммами в сутки. Согласно результатам некоторых других исследований, включенных в обзор, каждую неделю женщины должны съедать не менее двух порций рыбы.

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