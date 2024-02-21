Отменный аппетит в детстве оказался признаком психических проблем в будущем

Международная группа ученых из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) и Роттердамского университета Эразма (Нидерланды) изучила связь между хорошим аппетитом в детстве и расстройством пищевого поведения (РПП) в подростковом возрасте. Исследование опубликовано в научном журнале The Lancet Child & Adolescent Health (TLCAH).

К расстройствам пищевого поведения относят патологические состояния психики, при которых человеку трудно контролировать свое питание. РПП может выражаться в переедании, ограничении себе в пище или эмоциональном дискоморте из-за собственных пищевых привычек.

Выводы ученых основаны на результатах опроса 3670 молодых людей из Великобритании и Нидерландов.

Специалисты обнаружили, что сильная реакция на еду у детей в возрасте 4-5 лет связана с более высокой вероятностью появления симптомов РПП при достижении 12-14 лет. Шансы, что подросток начнет переедать, составили от 47%. Кроме того, в 16% случаях наблюдалась обратная ситуация, когда молодые люди начинали отказываться от пищи, опасаясь набрать лишний вес.

Под сильной реакцией понимается появление у ребенка чувства голода каждый раз, когда он видит аппетитное блюдо или чувствует его запах, уточнили исследователи.

«Хотя наше исследование не может доказать причинно-следственную связь, наши результаты показывают, что реакция на пищевые сигналы может быть одним из предрасполагающих факторов риска появления симптомов расстройства пищевого поведения в подростковом возрасте», — отметила соавтор научной работы, доктор Ивонн Деркс.

Исследование также показало, что более размеренный темп приема пищи и быстрое насыщение в раннем детстве могут защитить человека от симптомов РПП в будущем.

Ранее ученые выяснили, какая часть мозга человека отвечает за аппетит.