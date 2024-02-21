Врачи: пересадка кала может излечить от тяжелой инфекции

Американская гастроэнтерологическая ассоциация рекомендовала трансплантацию фекальной микробиоты пациентам с рецидивирующей инфекцией Clostridioides difficile (C. diff). Руководство, опубликованное в журнале Gastroenterology, стало первым научно обоснованным документом по лечению желудочно-кишечных заболеваний с помощью фекальной микробиоты.

«Используя трансплантацию фекальной микробиоты, мы берем стул от здорового донора и переносим его в толстую кишку человека с рецидивирующей C. diff, восстанавливая баланс кишечного микробиома», — объяснила автор руководства доктор Энн Пири.

В США у почти 500 тысяч человек ежегодно диагностируют инфекцию бактерией C. diff. Каждый шестой из этих людей столкнется с рецидивом C. diff в течение двух-восьми недель. Теперь большинству пациентов с двумя или более рецидивами может быть показана трансплантация фекальной микробиоты.

Согласно рекомендациям, при высоком риске рецидива или при тяжелой инфекции C. diff, не отвечающей на терапию, следует использовать пересадку микробиоты после завершения курса стандартных антибиотиков. Исключениями станут пациенты с тяжелым иммунодефицитом, — например, с нейтропенией или перенесшие трансплантацию костного мозга.

Чаще всего микробиота здорового человека доставляется пациентам через колоноскопию, а также через клизму или специальную капсулу для проглатывания.

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