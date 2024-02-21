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Открытие российских ученых поможет замедлить старение

Aging Cell: малоподвижность влияет на активность многих генов сильнее старения

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Малоподвижный образ жизни и воспаление влияют на некоторые возрастные изменения активности генов сильнее, чем старение само по себе. Это показало исследование мышечных клеток, опубликованное в журнале Aging Cell.

В исследовании приняли участие 15 молодых здоровых людей, а также 8 молодых и 37 пожилых пациентов с остеоартритом коленного или тазобедренного сустава.

Участники с больными суставами страдали от длительного бездействия и хронического воспаления.

Ученые обнаружили возрастные изменения в экспрессии (активности) примерно 4000 генов. Они отвечали за регуляцию работы митохондрий («энергостанций» клеток), метаболизм белков, иммунные и воспалительные реакции. Все изменения были связаны с малоподвижным образом жизни и хроническим воспалением, а не со старением как таковым.

Активность лишь 200 генов изменилась исключительно из-за старения. Авторы открытия считают, что эти гены помогут лучше понять механизмы старения клеток.

«Это важно для разработки подходов к замедлению старения путем регулирования экспрессии этих генов», — отметил соавтор исследования к.б.н. из Института биомедицинских проблем РАН Даниил Попов.

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