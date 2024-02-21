Ученые нашли новый фактор риска частых ночных мочеиспусканий

У взрослых, которые проводят пять и более часов в день за просмотром телевизора и/или видео, чаще развивается никтурия — потребность в мочеиспускании несколько раз в течение ночи. Это показало исследование, опубликованное в журнале Neurourology and Urodynamics.

Для анализа использовались данные 13 294 жителей США исследования NHANES за 2011–2016 годы. Все они были старше 20 лет.

31,86% сообщили о наличии никтурии. У участников, которые смотрели телевизор и/или видео пять и более часов в день, никтурия встречалась на 48% чаще (по сравнению с теми, кто смотрел видео менее часа в день).

Авторы новой работы считают, что ограничение времени за просмотром видео может уменьшить частоту приступов никтурии. Доказать эту гипотезу могут будущие исследования.

До этого другое исследование показало, что никтурия приводит не только к дискомфорту, но и может быть опасна для жизни. Ученые проанализировали данные 1136 пациентов с синдромом гиперактивного мочевого пузыря в возрасте 50 лет и старше. У пожилых с частыми ночными мочеиспусканиями (три и более раз за ночь) риск перелома более чем в три раза выше.

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