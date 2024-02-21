Стало известно, что происходит в мозге при прослушивании музыки

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что во время прослушивания музыки в головном мозге активизируется специальный тип нейронов, который «пытается предсказать», какие ноты прозвучат следующими. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

В исследовании приняли участие восемь человек, одновременно проходивших лечение эпилепсии. Участникам было предложено прослушать несколько отрывков из песен жанра вестерн. Во время прослушивания исследователи регистрировали активность слуховой коры головного мозга каждого добровольца. Затем организаторы исследования включили другую аудиозапись, которая представляла собой набор фраз на английском языке.

Результаты показали, что для оценки высоты тона в речи и в музыке используются одни и те же нейроны. Однако для «прогнозирования» того, какие ноты прозвучат следующими при прослушивании музыки, задействуется особый их тип. Ученые объяснили, что эти нейроны слуховой коры головного мозга использовали ранее полученные мелодические паттерны для определения последующих.

По мнению ученых, их исследование расширяет представление о восприятии человеком музыки. Они заявили, что музыка не только обогащает социальную, эмоциональную и интеллектуальную жизнь человека, но и обладает потенциалом для лечения широкого спектра заболеваний.

Ранее выяснилось, что открытые подростки чаще имеют склонность к музыке.