Диетолог рассказала, как увеличить потребление полезных для кишечника пищевых волокон

Дипломированный диетолог Никола Ладлам-Рейн из Великобритании рассказала Daily Mail, что для обеспечения организма полезными для пищеварения волокнами можно добавлять фрукты, орехи и семена в йогурты и каши. Также рекомендуется увеличить долю овощей, фасоли и бобовых в рационе.

Термин «клетчатка» относится ко всем частям растительной пищи, которые не могут перевариваться или усваиваться организмом. Эти пищевые компоненты представляют собой волокна, перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника. Клетчатка препятствует образованию запоров, улучшает моторную функцию кишечника и снижает аппетит.

Диетолог объяснила, что, несмотря на полезные свойства пищевых волокон, увеличивать их долю в рационе следует постепенно. Для начала можно добавлять фрукты, орехи и семена в йогурты и каши. Дело в том, что избыток клетчатки может вызывать вздутие живота у людей с чувствительным кишечником. После привыкания к новому режиму питания рекомендуется употреблять больше овощей, фасоли и бобовых.

Врач добавила, что богатым источниками клетчатки являются лук, порей, чеснок, спаржа и бананы. Эти продукты содержат пребиотики — вещества, которые стимулируют рост полезных бифидо - и лактобактерий в кишечнике.

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